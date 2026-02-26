昨年12月14日の香港ヴァーズ10着後、検疫と放牧を挟んで金鯱賞（3月15日、中京芝2000メートル）に向けて調整を進めている菊花賞馬アーバンシック（牡5＝武井、父スワーヴリチャード）の鞍上が三浦に決まった。26日、シルクホースクラブが発表。新コンビで今季初戦に臨む。20日に放牧先のノーザンファーム天栄から美浦トレセンに帰厩。26日の２週前追いは三浦を背に美浦Wコースでカリーシ（5歳2勝クラス）と併せ、6F82秒７〜1F1