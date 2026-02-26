世界初のあるものが食べられると聞いて「イット！」が向かったのは、東京・銀座にある養殖魚専門店。“白身のトロ”といわれるほど甘みのある脂がのり、とろけるような食感が味わえる高級魚「ノドグロ」。じっくり火を通した姿焼きは、ふっくらジューシーなひと品です。実はこのノドグロ、生まれたのは海ではなく“大学”。近畿大学は2月、人工ふ化で育てたノドグロが産んだ卵をさらに育てる完全養殖に世界で初めて成功したと発表