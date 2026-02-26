ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日にバンテリンドームで行われた侍ジャパンの全体練習に合流。３月開幕の第６回ＷＢＣへ向け「代表に選んでいただいて光栄ですし、健康な状態で初戦を目指したい。自分たちの調整をしっかり積み重ねたい」と抱負を語った。同日午後にチャーター機で名古屋市内の空港に降り立ち、そのまま球場入り。この日の練習は非公開ながら、バンテリンドームのエントランスには二刀流スーパースター