ユニークな仮装をして門出を迎えることが恒例となっている金沢美術工芸大学の卒業式。目前に控えた卒業生の仮装づくりの様子を取材しました。黙々と工作に打ち込む学生たち。作っていたのは…卒業生・川本 望未 さん：「野菜のトマトですね」これは、ただの作品作りではなく、卒業式に向けての準備です。 学生たちが自分で作ったユニークな衣装をまとい、式に出席するのが毎年恒例となっている金沢美術工芸大学の卒