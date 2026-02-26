2012年にドラマ「黒の女教師」で初共演し、これまでに2015年放送のNHK連続テレビ小説「まれ」での夫婦役、同年12月の映画「orange−オレンジ−」でのW主演、そして2020年にNetflixで配信され、たちまち人気となった「今際の国のアリス」シリーズと、共演を重ねてきた山崎賢人(※「崎」は正しくは「立さき」)と土屋太鳳。"けんたお"の愛称で親しまれるなど、ファンからも人気の高い2人だ。2025年9月にはW主演を務める「今際の国のア