【モデルプレス＝2026/02/26】元HKT48で女優の田中美久が2月25日、自身のInstagramを更新。3月9日発売の3rd写真集「ぜんぶ、ほんと」（集英社）のオフショットを公開した。【写真】24歳元HKT「完璧なスタイル」ボディライン際立つ水着オフショット◆田中美久、美スタイル際立つ水着姿披露田中は「写真集発売まで2週間切りました！」「沢山の方の手元に届きますように！！」と記し、プールで撮影した写真を複数枚投稿。ターコイズブ