27日の天気予報（岡山・香川） 27日（金）は夕方から日付が変わるころまで、岡山県北部の山沿いを中心に雨が降りやすくなる予想です。岡山県南部や香川県も雨雲が流れ込むと小雨のぱらつくところがあるかもしれません。 短時間の雨のため、早明浦ダムの貯水量回復まではなかなか期待できなさそうです。お帰りが遅い方は折り畳み傘があると安心です。