マスク資料 香川県教育委員会は26日、県内の小学校３校が新たにインフルエンザで学級・学年閉鎖すると発表しました。地域別では高松市2校、丸亀市1校です。また閉鎖中の幼・小・中の３施設が最長27日まで延長します。調査中の１校を除き、すべてB型のウイルスが検出されています。