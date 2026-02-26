岡山地方裁判所 酒気帯び運転をしたなどとして懲戒免職処分を受けた高梁市の元消防士の男性が処分の取消などを求めた裁判です。岡山地方裁判所は、市に対して処分の取り消しと慰謝料の支払いを命じました。 判決などによりますと、元消防副士長だった男性は2022年8月、酒気帯び運転の疑いで逮捕され、その後、嫌疑不十分で不起訴になりました。 一方、高梁市はこの件に加え過去にも交通違反などで複数回の懲戒処分をして