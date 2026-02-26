東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の27日の天気をお伝えします。26日は朝から日差しが届き、暖かくなりました。朝の冷え込みは弱く、最低気温は10℃を超えた所が多くなりました。日中の最高気温は17℃ほどと、春のような暖かさとなりました。これからの天気です。27日朝は曇りの所がほとんどですが、昼前になると各地で雨が降り始める見込みです。その後、夜まで雨は降ったりやんだりを繰り返すでしょ