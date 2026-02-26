中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月26日】中国商務部の何咏前（か・えいぜん）報道官は26日の記者会見で、近く開催される第6回中米経済・貿易協議に関し、中米双方は同協議メカニズムを通じ、各レベルで継続的に意思疎通を保っていると述べた。その上で、中国は米国と共に、両国首脳による韓国・釜山での会談および4日の電話会談での共通認識を着実に履行し、維持していく考えを示した。さらに、平等な協議