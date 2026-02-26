２５日、２６年度香港特区政府財政予算案を発表する財政司の陳茂波司長。（香港＝新華社記者／朱煒）【新華社香港2月26日】中国香港特別行政区政府財政司の陳茂波（ちん・ぼうは）司長は25日、立法会で2026年度（26年4月〜27年3月）の財政予算案を発表し、今年の香港経済は引き続き良好な勢いを維持するとの見通しを示した。陳氏は、今年は第15次5カ年規画（2026〜30年）の初年度に当たり、国が推進するハイレベルな双方