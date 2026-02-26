青島市鰲山湾海域の海上固定式太陽光発電プロジェクト。（２０２５年１１月１６日、ドローンから、済南＝新華社配信／梁孝鵬）【新華社北京2月26日】中国で2025年に新設された太陽光発電設備容量は前年比14％増の3億1700万キロワットだった。中国国家能源（エネルギー）局がこのほど発表した同年の太陽光発電設備建設状況で明らかになった。内訳は、集中型が1億6400万キロワット、分散型が1億5300万キロワット。25年12月末時点