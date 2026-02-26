【新華社東京2月26日】在大阪中国総領事館は26日、大阪の路上で25日に中国人が強盗被害に遭った事件を受け、日本は治安が不安定で、類似の事件が多発しているとして、当面は日本への渡航を控えるよう改めて呼びかけた。総領事館によると、大阪市住吉区の路上で25日、中国人1人が何者かに襲われ、現金500万円の入ったバッグを奪われた。容疑者は逃走している。総領事館は直ちに現地警察へ申し入れを行い、早急解決と在日中国人