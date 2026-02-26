◇大学・社会人野球オープン戦明大6―12Honda熊本（2026年2月26日宮崎・大王谷野球場）東京六大学野球で秋春連覇を目指す明大がHonda熊本と今季初のオープン戦を行い大敗した。投手陣が崩れ大量失点したが打線は健在。2回、オープン戦初打席でドラフト候補の光弘帆高（新4年＝履正社）が明大の先輩・藤江から右中間に会心の1号。左対左を苦にせず実力を示した。「藤江さんの初球を打ちました。打った瞬間“行ったな”と