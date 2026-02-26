消費減税や給付付き税額控除の制度設計を議論する「国民会議」の初会合が26日に行われます。この初回の会議のオモテとウラ側について、政治部官邸担当の渡邊翔記者の解説です。■自民・維新・みらいで議論スタート――まず、オモテの動きですが、初回の会議に参加するのは、与党の自民・維新、野党からはチームみらいの3党になりました。そもそも高市首相は、国民会議への参加をよびかける対象について、高市首相が本丸と位置づけ