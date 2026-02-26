補助金の縮小で、来月の電気料金が700円以上値上がりする。電力大手10社は、3月使用分の電気料金が値上がりすると発表した。標準的な家庭で、前の月よりも700円から840円値上がりし、東京電力管内では8319円となる。また、都市ガス4社も3月使用分の値上げを発表し、標準的な家庭で317円から416円値上がりする。政府が物価高対策として1月使用分から実施している電気・ガス料金の補助が縮小する影響を受けたもので、補助がなくなる4