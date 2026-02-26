【北京＝照沼亮介】中国商務省の何詠前（フォーヨンチエン）報道官は２６日の記者会見で、日本の２０社・団体に対するレアアース（希土類）を含むデュアルユース（軍民両用）製品の禁輸を巡り、「中日間の正常な貿易や経済交流に影響を与えることはない」との見方を示した。商務省は２４日、三菱重工業や川崎重工業の子会社などへの軍民両用製品の禁輸措置を始めた。高市首相の台湾有事を巡る国会答弁に反発し、経済的圧力を強