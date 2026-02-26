ケンドーコバヤシが２４日放送の読売テレビ「にけつッ！！」に出演。先日に西川のりおと楽屋で話をする機会があったと切り出した。「時代マウント取られたというか…悔しかったですよ、俺は！」。ケンコバがのりおに漫才ブームはすごかったかと振ると、「お金もすごかったけど、仕事でもな。お前らアレないやろ。水泳大会」と返してきたという。千原ジュニアも「聞くなあ…あの話。大磯ロングビーチ」と応じた。ケンコバが