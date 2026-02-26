中国税関の統計によると、2025年の中国とドイツの物品輸出入総額は1兆5100億元（約34兆4000億円）で、2024年に比べて5．2％増加しました。うちドイツへの輸出額は8463億元（約19兆3000億円）、ドイツからの輸入額は6643億元（約15兆1500億円）でした。ドイツは引き続き中国にとって欧州最大の貿易相手国であり、中国は1年ぶりにドイツ最大の貿易相手国になりました。具体的な品目別に見ると、2025年の中国とドイツ間の機械電気製品