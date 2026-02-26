26日午後、大谷翔平選手が合流し、名古屋からWBC連覇に向けた挑戦が始まります。バンテリンドームでは、大谷選手のほかにも、鈴木誠也選手に吉田正尚選手らメジャー組の姿が。国内組とコミュニケーションを取る様子も見られました。地元・中日からは、高橋宏斗投手と金丸夢斗投手の姿もあり、27日からの2連戦に臨みます。バンテリンドーム横の駐車場に設けられたオフィシャルストアには、試合がな