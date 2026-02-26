デザインもパワートレインも大進化アウディは2025年、第3世代となる新型「Q3」シリーズを世界初公開しました。2018年に登場した第2世代から約7年ぶりとなるフルモデルチェンジです。同年6月16日にスタンダードなQ3を、8月25日にクーペスタイルの「Q3スポーツバック」を発表。欧州では2025年10月から順次販売が開始され、2026年を迎えた現在、日本市場への導入時期にも注目が集まっています。【画像】超カッコイイ！ これがまも