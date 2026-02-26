一番くじから『Pokémon 30th ANNIVERSARY』が登場することが発表された。今回の一番くじは、2月27日に30周年を迎えるポケモンを記念したものだ。最初に選べるポケモン、通称“御三家”をテーマにした景品がゲットできる。 （関連：【画像あり】一番くじ『Pokémon 30th ANNIVERSARY』に収録されるポケモンたち） 第1弾は5月30日より順次発売される予定で、『赤・緑』から『ダイヤモンド・パール』まで