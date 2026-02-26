東京ディズニーランドは、4月23日（木）から6月30日（火）までの期間限定で、『スター・ウォーズ』シリーズ最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念し、アトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベン チャーズ・コンティニュー」で、最新作の主役マンダロリアンとグローグーが必ず登場する特別バージョンを実施。また、5月4日（月）のスター・ウォーズの日を祝うべく東京ディズニーラ