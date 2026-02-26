J２のモンテディオ山形は２月26日、株式会社エスコンと資本提携し、新スタジアム構想に対して最大50億円の出資を受けることを発表した。山形は、山形県が社団法人を立ち上げて誕生したクラブであり、Jリーグ全60クラブの中でも類を見ない歴史を持つ。2014年に株式会社へ移行してからは、現在のスタジアムが抱えるピッチと観客席の距離や、降雪地ならではの屋根の整備といった課題に向き合ってきた。その解決に向けた具体的な