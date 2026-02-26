たまごがぎっしりと詰まったたまごサンドに、野菜たっぷりのコールスロー入りコッペパン。21日、鹿児島市の天文館にサンドイッチの専門店がオープンしました。朝から多くの客が訪れる、その魅力とは？(記者)「天文館のアーケード入り口に先週こちらのサンドイッチ専門店がオープンした。店にはたまごサンドやフルーツサンド、そしてコッペパンまでたくさんの種類が並んでいる」2月2