北海道蘭越町で７８歳の男性が切りつけられた事件で、男性は事件前日にＳＮＳで面識のない人物と現場で会う約束をしていたことがわかりました。警察によりますと、男性は事件前日の２月２４日、ＳＮＳで面識のない人物と会う約束をしたと話しているということです。相手が仕事の関係者だと思っていた男性のもとに徒歩で現れたのは、２人組の見知らぬ男でした。男性は２人ともめた後、腹部を切りつけられたといいます。その後、男性