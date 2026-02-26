札幌市内の路線バス事業者５社が市に対して、２０２７年４月からの運賃値上げを要望していることがわかりました。札幌市内の路線バス均一区間の運賃ですが、１９９７年に２００円、その後、消費税の増税による運賃改定を除いて、実に２７年ぶりの２０２４年に値上げがありました。２０２７年４月に値上げが実施されれば、その時以来となります。背景にあるのは、相次ぐ路線の廃止や減便の要因となっている運転手不足で、人材確保の