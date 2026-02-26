2025年10月から12月までの間に県内の70代の女性が約4200万円相当の暗号資産をだまし取られるうそ電話詐欺の被害に遭っていたことが分かりました。県内の2025年の詐欺の被害額は過去最悪の33億円あまりにのぼっていて 県警が注意を呼びかけています。県警によりますと2025年10月上旬、県内の70代の女性の家の固定電話に保険医療局薬務課の「カワグチ」を名乗る男から電話がありました。(カワグチを名乗る男)「あなたの保険証を