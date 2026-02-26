「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２６日、鳴門）前田紗希（３３）＝埼玉・１１５期・Ａ１＝が推薦された施行者への恩返しで予選突破に挑む。３日目８Ｒは４カドまくりで快勝も、コンマ０２と踏み込んでしまったＳを反省。「隣（渡辺優美＝コンマ０１）がいて放れなかった。鳴門の施行者さんに選んでいただいて、Ｆは駄目」。予選ラストは２走で８点以上が必要になるが、もう少し余裕のあるＳで準優勝戦進出