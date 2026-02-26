「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２６日、鳴門）米丸乃絵（２４）＝福岡・１２８期・Ａ１＝が“天国から地獄”を味わった。１号艇で臨んだ３日目６Ｒを、平高の前付けをこらえてインからコンマ０８のＳを決めて逃げ切り勝ち。しかし待機行動違反を取られ、減点７となり「バカでした。反省します」と肩を落とした。それでも準優へは、２走１７点条件と可能性を残している。「まだチャンスはあるみたいだし、