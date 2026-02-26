秋篠宮家の長男・悠仁さまはきょう、明治天皇の墓である「陵」などを参拝されました。今回の参拝で、「成年式」に伴う行事は締めくくりとなります。京都市にある「明治天皇陵」。第122代・明治天皇が眠る墓です。きょう午後、この場所を訪問した悠仁さまは玉串を捧げ、拝礼し、「成年式」を去年9月に終えたことを報告されました。側近によりますと、父親の秋篠宮さまが成年式の後に参拝された例にならっていて、悠仁さまの大学の春