国債費と利払い費の推移財務省は26日、国の借金である国債の返済や利払いに充てる国債費が2029年度に41兆3千億円になるとの試算を公表した。長期金利の上昇を反映して利払い費が膨らみ、26年度当初予算案と比べて10兆円増える。29年度に41兆円を見込む社会保障関係費を超え、一般会計の歳出（支出）で最大の項目となる。歳出全体に占める国債費の割合は29年度に3割となり、財政を圧迫。26年度予算案で13兆円とした利払い費は、