キヤノンのコンパクトデジタルカメラの試作品＝26日、横浜市のパシフィコ横浜国内最大のカメラ展示会「CP＋（シーピープラス）2026」が26日、横浜市のパシフィコ横浜で開幕した。各社は小型のコンパクトデジタルカメラの新製品を並べ、スマートフォンでの撮影に慣れ親しんできた若者らに新たな撮影体験としてアピール。キヤノンはレトロな風合いの写真が撮れる試作品を公開した。開催は3月1日まで。キヤノンの試作品は本体の上