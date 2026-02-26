３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２６日、中日との壮行試合が行われるバンテリンドームでの前日練習後に鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝とともに会見し、帰国後は初めてメディアの取材に応じた。宮崎合宿にアドバイザーとして参戦していたダルビッシュ有投手とのやりとりにも言及。大谷は「連絡はいただいて、残念ながら入れ違いで会うこと