時は令和７年。上野国（現在の群馬県）と武蔵国（埼玉県）を隔てる坂東太郎（利根川）のすぐそばに“信濃の雄”が出城を築いた。そこから北に２里（約８ｋｍ）進めばそこは下野国（栃木県）、東に４里で常陸国（茨城県）。国境がぶつかり合う同地はいよいよ群雄割拠で、合戦の火ぶたは今にも切られそうな状況にある。激戦区・埼玉県まであと２ｋｍ――。昨年１１月２８日、群馬県邑楽郡明和町にオープンしたスーパーマーケット