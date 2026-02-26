巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４＝鷺宮製作所）が２６日、２４歳の誕生日を迎えた。キャンプ地・那覇で祝福された右腕は、同２位・田和、同３位・山城にケーキを「あーん」で食べさせられ、「盛大に祝ってもらい、本当にありがたいです」と満面の笑みを浮かべた。昨年は社会人チームのキャンプ地・鹿児島で過ごし、プロ入り後初の誕生日はチームメイトと迎えた特別なひとときとなった。竹丸は無欲な性格で「（誕生日