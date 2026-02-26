日銀金沢支店跡地の活用に向け、改修イメージが公開されました。イベントに対応できる広いロビーや人工芝の広場を設ける計画です。金沢の街なか、一等地にある日銀金沢支店跡地。市ではその活用に向け、改修設計の概要をまとめました。銀行のロビーだった1階部分はカウンターを取り除き、イベントに対応できるよう広い空間を設けます。そして、外構については…竹内 彩乃 記者：「建物の裏側は高い塀に囲