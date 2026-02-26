２４年の菊花賞を制したアーバンシック（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）は、次走に予定している金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル）で三浦皇成騎手＝美浦・鹿戸雄一厩舎＝と新コンビを組むことがわかった。シルク・ホースクラブが２６日にホームページで発表した。同馬は１２月の香港ヴァーズで１０着に敗れた後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、２０日に美