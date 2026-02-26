サッカーＪ２山形は２６日、株式会社エスコン（以下「エスコン社」）と資本提携を行い、子会社であり、２０２４年に新スタジアムの建設および運営を担う会社として設立された株式会社モンテディオフットボールパーク（以下「ＭＦＰ社」）が推進する新スタジアム構想に対し、最大５０億円の出資を受けることが決まったことを発表した。この構想を推進するため、エスコン社が株式会社モンテディオ山形の株式の９８％を取得し、エ