中国電力 岡山支社岡山・北区 中国電力は、26日、3月使用分の電気料金を発表しました。 政府の補助金が減額されることや燃料価格の上昇を受けて、値上がりします。 国の認可を受けた規制料金「従量電灯Ａ」の料金は、前の月より808円高い7790円となります。