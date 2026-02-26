人手不足解消へ、「働きたい改革」に期待 ─大和ハウス工業会長の芳井敬一さん、トランプ政権の動向も含めて混沌としていますが、26年をどう見通しますか。 芳井今、世界経済は非常に曖昧な状況にあり、その中でいかに本質を見抜くかが、経営をする上で非常に大事になります。 例えば、米トランプ大統領の一言で状況が大きく変わりますが、すぐに動いてしまうと、またそれを撤回されるケースもある。や