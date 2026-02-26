クロス円が軟調、ユーロ円一時１８４．０１レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル高とともに円高の面も広がっている。ユーロドルは1.1800レベル、ユーロ円は184.01レベルに安値を更新。ポンドドルは1.3520レベル、ポンド円は210.84レベルに安値を更新。ドル円は再び156円割れ水準へと軟化している。 東京市場午前の円高の動きを引き継ぐ面があるとともに、スイスで本日行われる米国とイランの核