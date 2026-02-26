東京時間18:03現在 香港ハンセン指数 26381.02（-384.70-1.44%） 中国上海総合指数 4146.63（-0.60-0.01%） 台湾加権指数 35414.49（+1.42+0.00%） 韓国総合株価指数 6307.27（+223.41+3.67%） 豪ＡＳＸ２００指数 9175.31（+47.02+0.52%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82145.00（-131.07-0.16%） ２６日のアジア株は、まちまち。前日の米国株の上昇を受けて、アジア株も一部の市場