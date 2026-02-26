ユーロ圏１０年債利回り格差 仏５５、伊６０ｂｐ縮小水準を維持 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:04時点）（%） ドイツ2.712 フランス3.263（+55） イタリア3.314（+60） スペイン3.114（+40） オランダ2.783（+7） ギリシャ3.317（+61） ポルトガル3.053（+34） ベルギー3.202（+49） オーストリア2.999（+29） アイルランド2