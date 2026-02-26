ポンド売り、英補欠選挙の結果待ち＝ロンドン為替 本日２月26日は英マンチェスターのデントン＆ゴートン選挙区で補欠選挙が実施されている。最新の世論調査では労働党、緑の党、リフォーム・UKの3党が三つ巴の接戦となっている状況だ。あすの日本時間早朝には結果が判明する見込み。それを控えた不透明感がポンド売りにつながっている面が指摘される。 GBP/USD 1.3525GBP/JPY210.98EUR/GBP0.872