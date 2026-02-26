高知県内のインフルエンザの新規感染者数は2月の第2週と比べて減少しましたが、依然として注意報の基準を上回っていて、県では引き続き感染対策を呼びかけています。高知県によりますと、2月16日から2月22日までの1週間に県内38の定点医療機関から報告があったインフルエンザの新規感染者数は前の週と比べて360人少ない635人で、定点医療機関あたり16.71人と2週連続で注意報の基準値である10人を上回っています。また、学校などで