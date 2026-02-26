俳優の織田裕二（58）が、26日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・30）にVTR出演し、かつての撮影現場エピソードを明かした。WOWOWなどで放送、配信中のドラマ「北方謙三水滸伝」で主人公の宋江を演じる織田は、共演者の反町隆史（52）、亀梨和也（40）とインタビューに応じた。織田は理不尽さが当たり前だった昭和を生きた世代。「部活でも何でもそうだったじゃん？昭和で体罰当たり前の時代に生きちゃ