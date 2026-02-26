ニューオーリンズ・ペリカンズは、2月25日（現地時間24日、日付は以下同）にホームのスムージーキング・センターでゴールデンステイト・ウォリアーズを113－109で下し、2連勝を飾った。 ペリカンズではザイオン・ウィリアムソンがチームトップの26得点に6リバウンド2スティール、サディーク・ベイが18得点6リバウンド、右足のアキレス腱断裂から