サンワサプライは、縦長のWebページやExcelの横スクロールを快適に操作できる高速スクロール機能とチルトホイールを搭載したワイヤレストラックボール「Bluetoothトラックボール 400-MAWBTB230」を発売した。指先操作で上下左右の移動がスムーズになり、日常のデスクワークが効率化できる。価格は8480円。●手首を自然に保って負担を大幅軽減400-MAWBTB230は、縦に長いWebページやドキュメントを一気に閲覧できる「高速スクロ